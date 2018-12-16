الان تتابع التعليم توضح تفاصيل مقرر الفلسفة: لا يمس الثوابت الدينية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أوضحت وزارة التعليم، الأحد، تفاصيل مقرر الفلسفة التي تعتزم الوزارة تدريسه في المرحلة الثانوية، ردا على استفسارات تخص محتوى المقرر.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن مقرر الفلسفة الجديد يُعنى بمهارات التفكير القائمة على المنهج الفلسفي المعزز للقدرات الذهنية ويشجع على طرح الأسئلة، ولا علاقة له بما يمس الثوابت الدينية.

واستعانت الوزارة في تغريدتها بنماذج إيضاحية من مقرر الفلسفة الجديد، وقالت إن هذه مقدمة كتاب المعلم وتشرح باختصار ماهية المقرر.