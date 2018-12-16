وزير الحرس الوطني يتفقد آخر استعدادات الجنادرية الـ 33

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تفقد وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير خالد بن عياف اليوم، قرية الجنادرية للوقوف على آخر الاستعدادات قبل الافتتاح الرسمي.

واستهل جولته التفقدية بزيارة لمقر الدولة الضيف لهذا العام "جمهورية إندونيسيا"، حيث كان في استقباله مبعوث الرئيس الإندونيسي لشؤون الشرق الأوسط الأستاذ الدكتور علوي شهاب، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة اغوس أبي جبريل.

واستمع وزير الحرس إلى شرح عن مشاركة "جمهورية إندونيسيا" في المهرجان، وما ستقدمه من فعاليات ثقافية وفكرية وتراثية، والفنون الشعبية والمقتنيات التي تعبر عن الثقافة والتراث الإندونيسي.

كما تفقد منصة سباق الهجن، مطلعا على التجهيزات النهائية الجارية لحفل الأوبريت "تدلل يا وطن"، بينما قام بزيارة عدد من أجنحة إمارات المناطق المشاركة.