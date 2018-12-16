الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في صعدة

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قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأحد)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.
ونقلت "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة تسلل للميليشيا باتجاه مواقع في جبل الأزهور بمديرية رازح.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.
على الصعيد نفسه، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع الميليشيا وتعزيزاتها، في المديرية ذاتها.
الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في صعدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأحد)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.
ونقلت "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة تسلل للميليشيا باتجاه مواقع في جبل الأزهور بمديرية رازح.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.
على الصعيد نفسه، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع الميليشيا وتعزيزاتها، في المديرية ذاتها.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
09:00 PM
"التحالف" يستهدف مواقع الميليشيا في رازح
قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأحد)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.
ونقلت "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة تسلل للميليشيا باتجاه مواقع في جبل الأزهور بمديرية رازح.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.
على الصعيد نفسه، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع الميليشيا وتعزيزاتها، في المديرية ذاتها.
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المصدر : الخليج 365
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