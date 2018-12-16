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محمد بن مسعود - الدمام - بطلقة في الرأس فشل القيادي البارز بالحرس الثوري الإيراني اللواء قدرة الله منصوري في تنظيف سلاحه الشخصي ليلقى حتفه على الفور.

ووفقًا لما ذكرته روسيا اليوم أوضح الحرس الثوري في بيان صدر اليوم أن منصوري أُصيب أثناء تنظيفه سلاحه الشخصي بطلقة في الرأس أودت بحياته على الفور. فشل في تنظيف سلاحه الشخصي.. مصرع قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16 فشل القيادي البارز بالحرس الثوري الإيراني اللواء قدرة الله منصوري في تنظيف سلاحه الشخصي ليلقى حتفه على الفور.

ووفقًا لما ذكرته روسيا اليوم أوضح الحرس الثوري في بيان صدر اليوم أن منصوري أُصيب أثناء تنظيفه سلاحه الشخصي بطلقة في الرأس أودت بحياته على الفور. 16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440 08:57 PM بطلقة في الرأس بطلقة في الرأس فشل القيادي البارز بالحرس الثوري الإيراني اللواء قدرة الله منصوري في تنظيف سلاحه الشخصي ليلقى حتفه على الفور.

ووفقًا لما ذكرته روسيا اليوم أوضح الحرس الثوري في بيان صدر اليوم أن منصوري أُصيب أثناء تنظيفه سلاحه الشخصي بطلقة في الرأس أودت بحياته على الفور. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، فشل في تنظيف سلاحه الشخصي.. مصرع قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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