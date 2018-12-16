المسابقات تعلن مواعيد مباريات دور 64 لكأس الملك

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وحدد اتحاد القدم الأيام من 1-5 يناير موعدًا لإقامة المباريات.
وستُقام المباريات من دون اللاعبين الدوليين الذين سينضمون إلى معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لمباريات بطولة كأس آسيا 2019.
المسابقات تعلن مواعيد مباريات دور 64 لكأس الملكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وحدد اتحاد القدم الأيام من 1-5 يناير موعدًا لإقامة المباريات.
وستُقام المباريات من دون اللاعبين الدوليين الذين سينضمون إلى معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لمباريات بطولة كأس آسيا 2019.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
09:00 PM
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وحدد اتحاد القدم الأيام من 1-5 يناير موعدًا لإقامة المباريات.
وستُقام المباريات من دون اللاعبين الدوليين الذين سينضمون إلى معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لمباريات بطولة كأس آسيا 2019.
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المصدر : الخليج 365
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