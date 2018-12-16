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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الوحدة اتمام الاتفاق مع نجم كرة القدم المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي أحمد حسام " ميدو " للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد. ويأتي " ميدو" كبديل للمدرب البرازيلي " فابيو كاريلي" الذي أتم الاتفاق رسمياً مع كورنثاينز البرازيلي. تعيين " ميدو " مستشاراً فنياً.. ومدرباً مؤقتاً لفريق الوحدة عبدالله الشهري الخليج 365 2018-12-16 أعلنت إدارة نادي الوحدة اتمام الاتفاق مع نجم كرة القدم المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي أحمد حسام " ميدو " للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد. ويأتي " ميدو" كبديل للمدرب البرازيلي " فابيو كاريلي" الذي أتم الاتفاق رسمياً مع كورنثاينز البرازيلي. 16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440 08:52 PM أعلنت إدارة نادي الوحدة اتمام الاتفاق مع نجم كرة القدم المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي أحمد حسام " ميدو " للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد. ويأتي " ميدو" كبديل للمدرب البرازيلي " فابيو كاريلي" الذي أتم الاتفاق رسمياً مع كورنثاينز البرازيلي. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، تعيين " ميدو " مستشاراً فنياً.. ومدرباً مؤقتاً لفريق الوحدة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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