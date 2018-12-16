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انت الان تتابع بالصور.. خفافيش "نخب الطائف" ترعب السكان وتضرُّ المساكن والمركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعرب أهالي حي نخب بالطائف عن استيائهم من انتشار طيور "الخفاش" في الحي؛ ما أحدث رعبًا وترويعًا بينهم، خاصة لدى الأطفال، وطالبوا بالتدخل لحل المشكلة.
وتجتاح الطيور ليلاً المساكن الواقعة بجوار مدرسة العلاء بن الحضرمي المتوسطة، وثانوية صقلية، وتتخذ من النخل المزروع على الأرصفة المحيطة بالمساكن مسكنًا لها.
وتترك طيور الخفاش الفضلات على المركبات الواقفة بالمساكن، إضافة إلى المنازل الواقعة بجانبها؛ ما زاد من معاناة ساكنيها.
وأكد أحد السكان لـ"الخليج 365" أن أشجار النخل المنتشرة بينهم غير مستفاد منها، وبإمكان الأمانة إزالتها. مشيرًا إلى أنه قد تم إزالة بعضها في وقت سابق؛ إذ تسببت في الإضرار بهم.
وأضاف: مخلفات الأشجار وطيور الخفاش تضر بالمركبات والمنازل، والخوف يعترينا من الأمراض التي قد تسببها تلك الفضلات والأوساخ.
بالصور.. خفافيش "نخب الطائف" ترعب السكان وتضرُّ المساكن والمركباتفهد العتيبي الخليج 365 2018-12-16
أعرب أهالي حي نخب بالطائف عن استيائهم من انتشار طيور "الخفاش" في الحي؛ ما أحدث رعبًا وترويعًا بينهم، خاصة لدى الأطفال، وطالبوا بالتدخل لحل المشكلة.
وتجتاح الطيور ليلاً المساكن الواقعة بجوار مدرسة العلاء بن الحضرمي المتوسطة، وثانوية صقلية، وتتخذ من النخل المزروع على الأرصفة المحيطة بالمساكن مسكنًا لها.
وتترك طيور الخفاش الفضلات على المركبات الواقفة بالمساكن، إضافة إلى المنازل الواقعة بجانبها؛ ما زاد من معاناة ساكنيها.
وأكد أحد السكان لـ"الخليج 365" أن أشجار النخل المنتشرة بينهم غير مستفاد منها، وبإمكان الأمانة إزالتها. مشيرًا إلى أنه قد تم إزالة بعضها في وقت سابق؛ إذ تسببت في الإضرار بهم.
وأضاف: مخلفات الأشجار وطيور الخفاش تضر بالمركبات والمنازل، والخوف يعترينا من الأمراض التي قد تسببها تلك الفضلات والأوساخ.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
08:55 PM
تهاجم الحي ليلاً وتسكن أشجاره وتُصدر أصواتًا مزعجة
أعرب أهالي حي نخب بالطائف عن استيائهم من انتشار طيور "الخفاش" في الحي؛ ما أحدث رعبًا وترويعًا بينهم، خاصة لدى الأطفال، وطالبوا بالتدخل لحل المشكلة.
وتجتاح الطيور ليلاً المساكن الواقعة بجوار مدرسة العلاء بن الحضرمي المتوسطة، وثانوية صقلية، وتتخذ من النخل المزروع على الأرصفة المحيطة بالمساكن مسكنًا لها.
وتترك طيور الخفاش الفضلات على المركبات الواقفة بالمساكن، إضافة إلى المنازل الواقعة بجانبها؛ ما زاد من معاناة ساكنيها.
وأكد أحد السكان لـ"الخليج 365" أن أشجار النخل المنتشرة بينهم غير مستفاد منها، وبإمكان الأمانة إزالتها. مشيرًا إلى أنه قد تم إزالة بعضها في وقت سابق؛ إذ تسببت في الإضرار بهم.
وأضاف: مخلفات الأشجار وطيور الخفاش تضر بالمركبات والمنازل، والخوف يعترينا من الأمراض التي قد تسببها تلك الفضلات والأوساخ.
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المصدر : الخليج 365
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