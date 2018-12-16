الجيش اليمني يُعلن فرض سيطرته على عقبة مران بصعدة

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أعلن الجيش اليمني أن قواته في جبهة مران بمحافظة صعدة، أوشكت على فرض السيطرة الكاملة على عقبة مران، بعد أن أصبحت في مرمى نيرانها.
وقال مصدر عسكري: إن قوات من ألوية العمالقة وصلت إلى أطراف مديرية حيدان، وأصبحت على مشارف وادي لبيبه ووادي الخلب في مقدمة الجبهة، بحسب ما أورده موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وذكر أركان حرب ألوية العروبة في الجيش اليمني، العميد صالح المخلافي، أن قوات اللواء تواصل التقدم في معركة قطع رأس الأفعى بمران لتطهير أراضي محافظة صعدة من الانقلابيين الحوثيين.
واستعادت قوات الجيش عددًا كبيرًا من الأسلحة التي نهبها الحوثيون المدعومون من إيران من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا.
الجيش اليمني يُعلن فرض سيطرته على عقبة مران بصعدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-16
أعلن الجيش اليمني أن قواته في جبهة مران بمحافظة صعدة، أوشكت على فرض السيطرة الكاملة على عقبة مران، بعد أن أصبحت في مرمى نيرانها.
وقال مصدر عسكري: إن قوات من ألوية العمالقة وصلت إلى أطراف مديرية حيدان، وأصبحت على مشارف وادي لبيبه ووادي الخلب في مقدمة الجبهة، بحسب ما أورده موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وذكر أركان حرب ألوية العروبة في الجيش اليمني، العميد صالح المخلافي، أن قوات اللواء تواصل التقدم في معركة قطع رأس الأفعى بمران لتطهير أراضي محافظة صعدة من الانقلابيين الحوثيين.
واستعادت قوات الجيش عددًا كبيرًا من الأسلحة التي نهبها الحوثيون المدعومون من إيران من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
08:05 PM
أكد وصول قواته إلى أطراف مديرية حيدان
أعلن الجيش اليمني أن قواته في جبهة مران بمحافظة صعدة، أوشكت على فرض السيطرة الكاملة على عقبة مران، بعد أن أصبحت في مرمى نيرانها.
وقال مصدر عسكري: إن قوات من ألوية العمالقة وصلت إلى أطراف مديرية حيدان، وأصبحت على مشارف وادي لبيبه ووادي الخلب في مقدمة الجبهة، بحسب ما أورده موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وذكر أركان حرب ألوية العروبة في الجيش اليمني، العميد صالح المخلافي، أن قوات اللواء تواصل التقدم في معركة قطع رأس الأفعى بمران لتطهير أراضي محافظة صعدة من الانقلابيين الحوثيين.
واستعادت قوات الجيش عددًا كبيرًا من الأسلحة التي نهبها الحوثيون المدعومون من إيران من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا.
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المصدر : الخليج 365
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