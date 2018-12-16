السعودية اليوم / إصابة عشرات الأشخاص في انفجار بمدينة سابورو اليابانية



طوكيو 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

أصيب عشرات الأشخاص إثر انفجار وقع بأحد المطاعم في سابورو شمالي اليابان اليوم، وفقًا لما ذكرته السُلطات المحلية.

وذكرت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية أن 41 شخصًا نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار. وترددت تقارير مفادها أن شخصًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن السُلطات المحلية قولها، إنه لم يتضح بعد السبب وراء الانفجار، وتجرى الشرطة تحقيقًا للوقوف على ملابساته.

// انتهى //

20:14ت م

0170



طوكيو 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأصيب عشرات الأشخاص إثر انفجار وقع بأحد المطاعم في سابورو شمالي اليابان اليوم، وفقًا لما ذكرته السُلطات المحلية.وذكرت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية أن 41 شخصًا نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار. وترددت تقارير مفادها أن شخصًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة.ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن السُلطات المحلية قولها، إنه لم يتضح بعد السبب وراء الانفجار، وتجرى الشرطة تحقيقًا للوقوف على ملابساته.// انتهى //20:14ت م0170

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