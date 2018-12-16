السعودية اليوم / ليبيا تُرحل 28 مهاجرًا مصريًا غير شرعي من أراضيها

طرابلس 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية في مدينة طبرق شرق ليبيا اليوم ، ترحيل 28 مهاجرًا مصريًا غير شرعي إلى بلادهم عبر منفذ إمساعد.وأفادت السُلطات الليبية في المنطقة، أن المصريين المرحلين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.وقال الناطق باسم جهاز مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري في تصريح صحفي، “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيًا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو عن طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو عن طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب ”.وطالب الناطق باسم الجهاز العمال الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.// انتهى //19:48ت م0163