

الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

شاركت الرياض , مملكة البحرين فرحتها بالذكرى الـ47 لليوم الوطني لها ، حيث توشحت أبرز المباني والأبراج في العاصمة بألوان العلم البحريني، بواسطة إضاءة الليزر والأنوار التي تشير للون علم مملكة البحرين الحبيبة والغالية على قلب كل مواطن سعودي, كما وضعت لوحات تعبر عن ذلك الاحتفاء.

عدسة "واس" جالت الطرق الرئيسة في مدينة الرياض, والتقطت عدداً من المظاهر الاحتفالية بهذه المناسبة، في دلالة واضحة على عمق العلاقة الأخوية القائمة على مبدأ وحدة المصير.

// انتهى //

19:46ت م

0162



الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسشاركت الرياض , مملكة البحرين فرحتها بالذكرى الـ47 لليوم الوطني لها ، حيث توشحت أبرز المباني والأبراج في العاصمة بألوان العلم البحريني، بواسطة إضاءة الليزر والأنوار التي تشير للون علم مملكة البحرين الحبيبة والغالية على قلب كل مواطن سعودي, كما وضعت لوحات تعبر عن ذلك الاحتفاء.عدسة "واس" جالت الطرق الرئيسة في مدينة الرياض, والتقطت عدداً من المظاهر الاحتفالية بهذه المناسبة، في دلالة واضحة على عمق العلاقة الأخوية القائمة على مبدأ وحدة المصير.// انتهى //19:46ت م0162

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / أبراج الرياض تتوشح بألوان علم البحرين احتفاءً بذكرى يومها الوطني الـ 47 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .