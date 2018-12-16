السعودية اليوم / "مطارات الرياض" تحتفل باليوم الوطني البحريني الـ 47



الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

أقامت "مطارات الرياض" اليوم، احتفالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين الشقيقة تعبيراً عن روابط الأخوَّة والمحبة التي تجمع المملكتين.

وتوشحت صالات مطار ‏الملك خالد الدولي بألوان العلم البحريني، متضمنة عدة فعاليات مختلفة، أبرزها استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء في مملكة البحرين.

وجاءت هذه الاحتفالية لتؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

19:32ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأقامت "مطارات الرياض" اليوم، احتفالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين الشقيقة تعبيراً عن روابط الأخوَّة والمحبة التي تجمع المملكتين.وتوشحت صالات مطار ‏الملك خالد الدولي بألوان العلم البحريني، متضمنة عدة فعاليات مختلفة، أبرزها استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء في مملكة البحرين.وجاءت هذه الاحتفالية لتؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //19:32ت م0156

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