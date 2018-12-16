2000 متدرب يؤدون اختبارات الفصل الأول بكلية الاتصالات بالرياض

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بدأت صباح اليوم اختبارات الفصل التدريبي الأول بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.
وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أنه تم الاستعداد لهذه الاختبارات منذ وقت مبكر، حيث سخرت الكلية كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء المتدربين لاختباراتهم في جو محفّز وحيوي.
وأشار إلى أن اختبارات الفصل التدريبي الأول لهذا العام ستبدأ بمشيئة عند الساعة 8 صباحاً والفترة الثانية 10 صباحًا والفترة الثالثة الساعة الواحدة بعد الظهر.
وبين الدكتور أحمد الخليفة أن إدارة التوجيه والإرشاد بالكلية جهزت القاعة الشعبية بالكلية لاستقبال المتدربين قبل وبعد أداء الاختبارات للمذاكرة حيث وفرت فيه المشروبات الساخنة والباردة والمأكولات الخفيفة وكل ذلك مجانًا.
يذكر أن عدد المتدربين بالكلية 2100 متدرب منهم 1700 متدرب في القسم الصباحي و400 متدرب في القسم المسائي.
وقام عميد الكلية ووكيلها لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي بزيارات لقاعات الاختبارات بالكلية التقوا خلالها بالمدربين والمتدربين واطمأنوا على سير الاختبارات.
2000 متدرب يؤدون اختبارات الفصل الأول بكلية الاتصالات بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
بدأت صباح اليوم اختبارات الفصل التدريبي الأول بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.
وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أنه تم الاستعداد لهذه الاختبارات منذ وقت مبكر، حيث سخرت الكلية كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء المتدربين لاختباراتهم في جو محفّز وحيوي.
وأشار إلى أن اختبارات الفصل التدريبي الأول لهذا العام ستبدأ بمشيئة عند الساعة 8 صباحاً والفترة الثانية 10 صباحًا والفترة الثالثة الساعة الواحدة بعد الظهر.
وبين الدكتور أحمد الخليفة أن إدارة التوجيه والإرشاد بالكلية جهزت القاعة الشعبية بالكلية لاستقبال المتدربين قبل وبعد أداء الاختبارات للمذاكرة حيث وفرت فيه المشروبات الساخنة والباردة والمأكولات الخفيفة وكل ذلك مجانًا.
يذكر أن عدد المتدربين بالكلية 2100 متدرب منهم 1700 متدرب في القسم الصباحي و400 متدرب في القسم المسائي.
وقام عميد الكلية ووكيلها لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي بزيارات لقاعات الاختبارات بالكلية التقوا خلالها بالمدربين والمتدربين واطمأنوا على سير الاختبارات.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
07:46 PM
"الحناكي" زار القاعات والتقى بالمدربين والمتدربين
بدأت صباح اليوم اختبارات الفصل التدريبي الأول بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.
وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أنه تم الاستعداد لهذه الاختبارات منذ وقت مبكر، حيث سخرت الكلية كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء المتدربين لاختباراتهم في جو محفّز وحيوي.
وأشار إلى أن اختبارات الفصل التدريبي الأول لهذا العام ستبدأ بمشيئة عند الساعة 8 صباحاً والفترة الثانية 10 صباحًا والفترة الثالثة الساعة الواحدة بعد الظهر.
وبين الدكتور أحمد الخليفة أن إدارة التوجيه والإرشاد بالكلية جهزت القاعة الشعبية بالكلية لاستقبال المتدربين قبل وبعد أداء الاختبارات للمذاكرة حيث وفرت فيه المشروبات الساخنة والباردة والمأكولات الخفيفة وكل ذلك مجانًا.
يذكر أن عدد المتدربين بالكلية 2100 متدرب منهم 1700 متدرب في القسم الصباحي و400 متدرب في القسم المسائي.
وقام عميد الكلية ووكيلها لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي بزيارات لقاعات الاختبارات بالكلية التقوا خلالها بالمدربين والمتدربين واطمأنوا على سير الاختبارات.
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المصدر : الخليج 365
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