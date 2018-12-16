"الشاعر المطيري" يروي تفاصيل لقائه بولي العهد وقصة فيديو: "دام فيه شعب مثلكم ما فيه مصاعب"

محمد بن مسعود - الدمام - قال: "طلبت التصوير معه فنفذ رغبتي ووجدت أصداءً واسعة"

روى الشاعر ضاري المطيري تفاصيل لقائه بسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس أثناء حضوره فعاليات "فورميلا إي"، وهو الفيديو الذي حصد انتشارًا واسعًا في شبكات التواصل الاجتماعية وكيف رد

سمو ولي العهد على بيت شعر قاله "المطيري" ضمن قصيدة بالقول: "ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه مصاعب".

وقال "المطيري" في حديث خاص لـ"الخليج 365": "كنت قد حضرت لفعاليات الـ"فورميلا إي" للاستمتاع، وأثناء وجودي وبمرور ولي العهد طلبت التصوير معه، فتجاوب معي، وقلت بيتاً لي ضمن قصيدة وطنية أقول فيه: ما دام حاكمنا على العز سلمان ..لا تلتفت للي تحالم يبيده".

وأردف: "هذا البيت ضمن قصيدة طويلة لي، ووجدت تجاوباً من ولي العهد -حفظه الله- حيث رد عليّ قائلًا: "ما دم فيه شعب مثلكم ما فيه مصاعب"، وهذا يعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب بتواضع ولي العهد وقربه من المواطنين، وقد وجد الفيديو تداولاً واسعًا، ونشرته مواقع خليجية".

ودائمًا ما يكسر سمو ولي العهد البرتوكولات الرسمية التي درج عليها الساسة والزعماء العرب، فيلتقط الصور مع المواطنين، ويلبي رغباتهم بالتصوير معهم، ويبادلهم الأحادث الودية، وقد تجول يوم أمس بالـ"فورميلا إي"، ووثقت العدسات تواضعه وقربه من الحضور.