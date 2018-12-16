مدير الشؤون الإسلامية يلتقي قائد قوة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - نقل تحيات "آل الشيخ" للجنود المرابطين

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، بزيارةٍ لقائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني.

جاء ذلك امتداداً لجهود الفرع ومبادراته تجاه الجنود المرابطين، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ حيث نقل العصيمي تحيات ودعوات الوزير للجنود والقوات المرابطة على الحدود.

ودار اللقاء حول فضل الرباط في سبيل الله، وما عليه الجنود المرابطون من حفظ وحماية لهذه البلاد المباركة التي تحتضن الحرمين الشريفين، ومهوى أفئدة المسلمين.

وعبّر اللواء الزهراني عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد مدى التعاون بين فرع وزارة الشؤون الإسلامية وقيادة قوة نجران، ومشاركة الفرع للجنود البواسل الذين يضحّون بأرواحهم في سبيل الدين ثم الوطن.

واختتم العصيمي الزيارة بالدعاء بأن يحفظ الله هذه البلاد، ويديم عزّها وأمنها واستقرارها وولاة أمرها، وأن يردّ كيد الكائدين في نحورهم، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، ويربط على قلوبهم ويسدد رميهم ويتقبل شهداءهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من تضحيات وبطولات لحماية بلاد الحرمين.

وفي نهاية الزيارة قدّم الشيخ العصيمي مصحفاً مذهّباً للواء الزهراني، وكذلك هدية مرابط؛ تقديراً واعتزازاً بهذا العمل الجليل.