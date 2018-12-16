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دشّن مشرف كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر الكبيري، مبادرة "تواصل"؛ لاستقبال مقترحات ومطالب الطلاب وأقسام الكلية، والسعي لتلبية الطلبات، وحل الإشكاليات التي قد تعيق سير العملية التعليمية .
وتهدف المبادرة التي أطلقها قسم العلاقات العامة والإعلام بكليات الأفلاج إلى تسهيل وسرعة التواصل والردّ على الاستفسارات كلّها التي يطرحها منسوبو الكليات وجميع أفراد المجتمع في الوقت المناسب؛ حيث يُجاب عليها بردٍّ مناسبٍ، وبقدر عالٍ من المصداقية والدقّة والوضوح.
وتسعى المبادرة إلى تقديم الخدمات وشرح القوانين الجديدة وأي تغييرات أو تعديلات في القوانين، بالإضافة إلى شرح مبررات اتخاذ هذه القوانين أو التعديلات التي تجري عليها، كذلك يتم إرسال كل ما هو جديد أو إعلانات مهمة لجميع منسوبي الكليات من خلال وسيلة اتصال مفتوح "WhatsApp"يتم من خلالها تدوين الملاحظات أو الاستفسار وتحويلها إلى القسم المختص بذلك، ومتابعة الطلب مع القسم، والسعي إلى تلبيته في أسرع وقت.
كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تدّشن مبادرة "تواصل "صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
دشّن مشرف كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر الكبيري، مبادرة "تواصل"؛ لاستقبال مقترحات ومطالب الطلاب وأقسام الكلية، والسعي لتلبية الطلبات، وحل الإشكاليات التي قد تعيق سير العملية التعليمية .
وتهدف المبادرة التي أطلقها قسم العلاقات العامة والإعلام بكليات الأفلاج إلى تسهيل وسرعة التواصل والردّ على الاستفسارات كلّها التي يطرحها منسوبو الكليات وجميع أفراد المجتمع في الوقت المناسب؛ حيث يُجاب عليها بردٍّ مناسبٍ، وبقدر عالٍ من المصداقية والدقّة والوضوح.
وتسعى المبادرة إلى تقديم الخدمات وشرح القوانين الجديدة وأي تغييرات أو تعديلات في القوانين، بالإضافة إلى شرح مبررات اتخاذ هذه القوانين أو التعديلات التي تجري عليها، كذلك يتم إرسال كل ما هو جديد أو إعلانات مهمة لجميع منسوبي الكليات من خلال وسيلة اتصال مفتوح "WhatsApp"يتم من خلالها تدوين الملاحظات أو الاستفسار وتحويلها إلى القسم المختص بذلك، ومتابعة الطلب مع القسم، والسعي إلى تلبيته في أسرع وقت.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
06:59 PM
لاستقبال مقترحات ومطالب الطلاب وأقسام الكلية
دشّن مشرف كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر الكبيري، مبادرة "تواصل"؛ لاستقبال مقترحات ومطالب الطلاب وأقسام الكلية، والسعي لتلبية الطلبات، وحل الإشكاليات التي قد تعيق سير العملية التعليمية .
وتهدف المبادرة التي أطلقها قسم العلاقات العامة والإعلام بكليات الأفلاج إلى تسهيل وسرعة التواصل والردّ على الاستفسارات كلّها التي يطرحها منسوبو الكليات وجميع أفراد المجتمع في الوقت المناسب؛ حيث يُجاب عليها بردٍّ مناسبٍ، وبقدر عالٍ من المصداقية والدقّة والوضوح.
وتسعى المبادرة إلى تقديم الخدمات وشرح القوانين الجديدة وأي تغييرات أو تعديلات في القوانين، بالإضافة إلى شرح مبررات اتخاذ هذه القوانين أو التعديلات التي تجري عليها، كذلك يتم إرسال كل ما هو جديد أو إعلانات مهمة لجميع منسوبي الكليات من خلال وسيلة اتصال مفتوح "WhatsApp"يتم من خلالها تدوين الملاحظات أو الاستفسار وتحويلها إلى القسم المختص بذلك، ومتابعة الطلب مع القسم، والسعي إلى تلبيته في أسرع وقت.
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المصدر : الخليج 365
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