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أعلن وزيران اليوم (الأحد)، أن الحكومة البريطانية لا تعد لإجراء استفتاء ثانٍ على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشددين على أنه لا يزال من الممكن أن يقر البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع إدخال تغييرات بسيطة عليه.
واعتبر وزير التجارة ليام فوكس، أن إجراء استفتاء ثانٍ سيديم الانقسامات العميقة في بريطانيا.
وأوضح الوزير أن "ماي" في سبيلها للحصول على التأكيدات اللازمة لإقناع البرلمان بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه.
وأرجأت "ماي" التصويت على الاتفاق في البرلمان الأسبوع الماضي؛ لأنها كانت ستخسره على الأرجح وتحاول الحصول على ضمانات من التكتل لمحاولة إقناع النواب المتشككين فيه، وفقاً لـ"رويترز".
ومع تبقي أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) المقبل، تعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان وفي أنحاء البلاد عملية الخروج، الذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا منذ أكثر من 40 عامًا.
وفي ظل المأزق الذي تواجهه "ماي" في البرلمان بسبب هذا الاتفاق وضعف ما يقدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يزداد عدد الساسة المتحدثين عن احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق أو إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ لمنع هذا الخروج.
الحكومة البريطانية ترفض إجراء استفتاء ثانٍ على "بريكست"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
أعلن وزيران اليوم (الأحد)، أن الحكومة البريطانية لا تعد لإجراء استفتاء ثانٍ على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشددين على أنه لا يزال من الممكن أن يقر البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع إدخال تغييرات بسيطة عليه.
واعتبر وزير التجارة ليام فوكس، أن إجراء استفتاء ثانٍ سيديم الانقسامات العميقة في بريطانيا.
وأوضح الوزير أن "ماي" في سبيلها للحصول على التأكيدات اللازمة لإقناع البرلمان بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه.
وأرجأت "ماي" التصويت على الاتفاق في البرلمان الأسبوع الماضي؛ لأنها كانت ستخسره على الأرجح وتحاول الحصول على ضمانات من التكتل لمحاولة إقناع النواب المتشككين فيه، وفقاً لـ"رويترز".
ومع تبقي أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) المقبل، تعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان وفي أنحاء البلاد عملية الخروج، الذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا منذ أكثر من 40 عامًا.
وفي ظل المأزق الذي تواجهه "ماي" في البرلمان بسبب هذا الاتفاق وضعف ما يقدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يزداد عدد الساسة المتحدثين عن احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق أو إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ لمنع هذا الخروج.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
06:46 PM
تجنباً لاستمرار الانقسامات العميقة في البلاد
أعلن وزيران اليوم (الأحد)، أن الحكومة البريطانية لا تعد لإجراء استفتاء ثانٍ على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشددين على أنه لا يزال من الممكن أن يقر البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع إدخال تغييرات بسيطة عليه.
واعتبر وزير التجارة ليام فوكس، أن إجراء استفتاء ثانٍ سيديم الانقسامات العميقة في بريطانيا.
وأوضح الوزير أن "ماي" في سبيلها للحصول على التأكيدات اللازمة لإقناع البرلمان بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه.
وأرجأت "ماي" التصويت على الاتفاق في البرلمان الأسبوع الماضي؛ لأنها كانت ستخسره على الأرجح وتحاول الحصول على ضمانات من التكتل لمحاولة إقناع النواب المتشككين فيه، وفقاً لـ"رويترز".
ومع تبقي أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) المقبل، تعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان وفي أنحاء البلاد عملية الخروج، الذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا منذ أكثر من 40 عامًا.
وفي ظل المأزق الذي تواجهه "ماي" في البرلمان بسبب هذا الاتفاق وضعف ما يقدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يزداد عدد الساسة المتحدثين عن احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق أو إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ لمنع هذا الخروج.
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المصدر : الخليج 365
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