"الفيصل" يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة نجاح سباق الفورميلا إي والفعاليات المصاحبة

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح سباق الفورميلا إي والفعاليات المصاحبة له، التي شهدتها الدرعية الأيام الماضية.

وأعرب الأمير عن خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها لاستضافة وإنجاح هذا الحدث الكبير، لافتاً إلى أن متابعة سمو ولي العهد واهتمامه المباشر بصورة يومية، كانا المحرك الأساس لإنجاح وتميز حدث عالمي كهذا؛ حيث استطاع بحمد الله وتوفيقه استقطاب أبرز الشخصيات العالمية وكبار الأبطال والمحبين والمتابعين لهذه الرياضة، التي تحظى بمتابعةٍ تصل إلى 8 ملايين مشاهد في أنحاء العالم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: "إقامة السباق والفعاليات المصاحبة له في مدينة الدرعية، تعد واحدة من فعاليات كبرى ستسهم في تعزيز مكانتها كمركز سياحي وثقافي حيوي ضخم، يحظى باهتمام مباشر من سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، ولعل ما تحقق في فترة وجيزة دلالة أكيدة على هذه الرعاية والاهتمام".

وأشار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى أن هذا الحدث يمثل واجهة مشرفة لوطننا؛ كونه تجاوز فكرة مجرد سباق ليصبح تظاهرة ثقافية وترفيهية وسياحية، نجحت بفضل دعم واهتمام قيادة وطننا الغالي وتكامل الجهود من كافة القطاعات الحكومية والأهلية في إظهاره بأفضل صورة.