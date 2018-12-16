"السيف" يحقق المركز الأول في رالي الفجيرة

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حقق سائق الراليات السعودي لفئة T3 الكابتن صالح السيف المركز الأول في رالي الفجيرة للجولة الختامية من بطولة الإمارات الصحراوية على متن مركبة من نوع كانام X3 المجهزة FIA، متصدراً بفارق ثلاث دقائق عن البطل الإماراتي الكابتن راشد الشاوي.
وأعرب السيف عن فخره واعتزازه لتمثيل المملكة العربية السعودية في هذه المشاركة الدولية، مبيناً أنه يستعد للمشاركة في بطولة رالي حائل الدولي ٢٠١٩م، وبطولة العالم للراليات الكروس كانتري 2019 وتمثيل المملكة العربية السعودية فيها.
يذكر أن السيف الخليج 365 أن حقق المركز الثاني العام الماضي في رالي حائل الدولي ٢٠١٨م، والمركز الثاني في رالي رأس الخيمة، والأول في رالي باها الدولي بالأردن.
"السيف" يحقق المركز الأول في رالي الفجيرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
حقق سائق الراليات السعودي لفئة T3 الكابتن صالح السيف المركز الأول في رالي الفجيرة للجولة الختامية من بطولة الإمارات الصحراوية على متن مركبة من نوع كانام X3 المجهزة FIA، متصدراً بفارق ثلاث دقائق عن البطل الإماراتي الكابتن راشد الشاوي.
وأعرب السيف عن فخره واعتزازه لتمثيل المملكة العربية السعودية في هذه المشاركة الدولية، مبيناً أنه يستعد للمشاركة في بطولة رالي حائل الدولي ٢٠١٩م، وبطولة العالم للراليات الكروس كانتري 2019 وتمثيل المملكة العربية السعودية فيها.
يذكر أن السيف الخليج 365 أن حقق المركز الثاني العام الماضي في رالي حائل الدولي ٢٠١٨م، والمركز الثاني في رالي رأس الخيمة، والأول في رالي باها الدولي بالأردن.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
06:30 PM
تصدر بفارق 3 دقائق عن البطل الإماراتي راشد الشاوي
حقق سائق الراليات السعودي لفئة T3 الكابتن صالح السيف المركز الأول في رالي الفجيرة للجولة الختامية من بطولة الإمارات الصحراوية على متن مركبة من نوع كانام X3 المجهزة FIA، متصدراً بفارق ثلاث دقائق عن البطل الإماراتي الكابتن راشد الشاوي.
وأعرب السيف عن فخره واعتزازه لتمثيل المملكة العربية السعودية في هذه المشاركة الدولية، مبيناً أنه يستعد للمشاركة في بطولة رالي حائل الدولي ٢٠١٩م، وبطولة العالم للراليات الكروس كانتري 2019 وتمثيل المملكة العربية السعودية فيها.
يذكر أن السيف الخليج 365 أن حقق المركز الثاني العام الماضي في رالي حائل الدولي ٢٠١٨م، والمركز الثاني في رالي رأس الخيمة، والأول في رالي باها الدولي بالأردن.
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المصدر : الخليج 365
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