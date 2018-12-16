سريان وقف إطلاق النار في الحديدة.. الثلاثاء

محمد بن مسعود - الدمام - المبعوث الأممي أبلغ الموعد للطرفين في رسالة

ذكرت مصادر من طرفي الحرب في اليمن والأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، أن وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في الحديدة سيبدأ بعد غد الثلاثاء؛ في محاولة لتجنب إراقة الدماء في المدينة الساحلية الحيوية لإمدادات الغذاء والإغاثة.

ووفقاً لـ"رويترز"، أكد مصدر في الحكومة اليمنية الموعد، موضحًا أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أبلغ به الطرفين رسميًا في رسالة.

من جهته، قال مصدر بالأمم المتحدة: "في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات، نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتبارًا من الثلاثاء".

وتحاول الأمم المتحدة تجنب شن هجوم شامل على الميناء، وهو نقطة دخول أغلب السلع التجارية وإمدادات الإغاثة للبلاد، كما أنه شريان حياة لملايين اليمنيين.

وجاء الاتفاق، وهو أول انفراجة مهمة في جهود السلام في خمس سنوات، في إطار إجراءات لبناء الثقة جرت مناقشتها في محادثات للسلام تهدف لتمهيد الطريق لهدنة أوسع نطاقًا وإطار عمل لإجراء مفاوضات سياسية.

وبموجب الاتفاق سيتم نشر مراقبين دوليين في الحديدة، وستنسحب كل الجماعات والقوات المسلحة بالكامل خلال 21 يومًا من سريان وقف إطلاق النار.

ونص الاتفاق على إشراف "لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، التي تضم أعضاءً من الطرفين، على وقف إطلاق النار والانسحاب. وسترأس الأمم المتحدة اللجنة، ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها هذا الأسبوع.

وطلب "غريفيث" من مجلس الأمن الموافقة على قرار يدعم نشر نظام صارم للمراقبة للإشراف على الالتزام بالهدنة بقيادة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت.