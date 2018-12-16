- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع سريان وقف إطلاق النار في الحديدة.. الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت مصادر من طرفي الحرب في اليمن والأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، أن وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في الحديدة سيبدأ بعد غد الثلاثاء؛ في محاولة لتجنب إراقة الدماء في المدينة الساحلية الحيوية لإمدادات الغذاء والإغاثة.
ووفقاً لـ"رويترز"، أكد مصدر في الحكومة اليمنية الموعد، موضحًا أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أبلغ به الطرفين رسميًا في رسالة.
من جهته، قال مصدر بالأمم المتحدة: "في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات، نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتبارًا من الثلاثاء".
وتحاول الأمم المتحدة تجنب شن هجوم شامل على الميناء، وهو نقطة دخول أغلب السلع التجارية وإمدادات الإغاثة للبلاد، كما أنه شريان حياة لملايين اليمنيين.
وجاء الاتفاق، وهو أول انفراجة مهمة في جهود السلام في خمس سنوات، في إطار إجراءات لبناء الثقة جرت مناقشتها في محادثات للسلام تهدف لتمهيد الطريق لهدنة أوسع نطاقًا وإطار عمل لإجراء مفاوضات سياسية.
وبموجب الاتفاق سيتم نشر مراقبين دوليين في الحديدة، وستنسحب كل الجماعات والقوات المسلحة بالكامل خلال 21 يومًا من سريان وقف إطلاق النار.
ونص الاتفاق على إشراف "لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، التي تضم أعضاءً من الطرفين، على وقف إطلاق النار والانسحاب. وسترأس الأمم المتحدة اللجنة، ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها هذا الأسبوع.
وطلب "غريفيث" من مجلس الأمن الموافقة على قرار يدعم نشر نظام صارم للمراقبة للإشراف على الالتزام بالهدنة بقيادة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت.
سريان وقف إطلاق النار في الحديدة.. الثلاثاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
ذكرت مصادر من طرفي الحرب في اليمن والأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، أن وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في الحديدة سيبدأ بعد غد الثلاثاء؛ في محاولة لتجنب إراقة الدماء في المدينة الساحلية الحيوية لإمدادات الغذاء والإغاثة.
ووفقاً لـ"رويترز"، أكد مصدر في الحكومة اليمنية الموعد، موضحًا أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أبلغ به الطرفين رسميًا في رسالة.
من جهته، قال مصدر بالأمم المتحدة: "في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات، نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتبارًا من الثلاثاء".
وتحاول الأمم المتحدة تجنب شن هجوم شامل على الميناء، وهو نقطة دخول أغلب السلع التجارية وإمدادات الإغاثة للبلاد، كما أنه شريان حياة لملايين اليمنيين.
وجاء الاتفاق، وهو أول انفراجة مهمة في جهود السلام في خمس سنوات، في إطار إجراءات لبناء الثقة جرت مناقشتها في محادثات للسلام تهدف لتمهيد الطريق لهدنة أوسع نطاقًا وإطار عمل لإجراء مفاوضات سياسية.
وبموجب الاتفاق سيتم نشر مراقبين دوليين في الحديدة، وستنسحب كل الجماعات والقوات المسلحة بالكامل خلال 21 يومًا من سريان وقف إطلاق النار.
ونص الاتفاق على إشراف "لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، التي تضم أعضاءً من الطرفين، على وقف إطلاق النار والانسحاب. وسترأس الأمم المتحدة اللجنة، ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها هذا الأسبوع.
وطلب "غريفيث" من مجلس الأمن الموافقة على قرار يدعم نشر نظام صارم للمراقبة للإشراف على الالتزام بالهدنة بقيادة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
06:34 PM
المبعوث الأممي أبلغ الموعد للطرفين في رسالة
ذكرت مصادر من طرفي الحرب في اليمن والأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، أن وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في الحديدة سيبدأ بعد غد الثلاثاء؛ في محاولة لتجنب إراقة الدماء في المدينة الساحلية الحيوية لإمدادات الغذاء والإغاثة.
ووفقاً لـ"رويترز"، أكد مصدر في الحكومة اليمنية الموعد، موضحًا أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أبلغ به الطرفين رسميًا في رسالة.
من جهته، قال مصدر بالأمم المتحدة: "في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات، نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتبارًا من الثلاثاء".
وتحاول الأمم المتحدة تجنب شن هجوم شامل على الميناء، وهو نقطة دخول أغلب السلع التجارية وإمدادات الإغاثة للبلاد، كما أنه شريان حياة لملايين اليمنيين.
وجاء الاتفاق، وهو أول انفراجة مهمة في جهود السلام في خمس سنوات، في إطار إجراءات لبناء الثقة جرت مناقشتها في محادثات للسلام تهدف لتمهيد الطريق لهدنة أوسع نطاقًا وإطار عمل لإجراء مفاوضات سياسية.
وبموجب الاتفاق سيتم نشر مراقبين دوليين في الحديدة، وستنسحب كل الجماعات والقوات المسلحة بالكامل خلال 21 يومًا من سريان وقف إطلاق النار.
ونص الاتفاق على إشراف "لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، التي تضم أعضاءً من الطرفين، على وقف إطلاق النار والانسحاب. وسترأس الأمم المتحدة اللجنة، ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها هذا الأسبوع.
وطلب "غريفيث" من مجلس الأمن الموافقة على قرار يدعم نشر نظام صارم للمراقبة للإشراف على الالتزام بالهدنة بقيادة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، سريان وقف إطلاق النار في الحديدة.. الثلاثاء ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر سريان وقف إطلاق النار في الحديدة.. الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.