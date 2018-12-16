السعودية اليوم / مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يحتفي باليوم الوطني البحريني

جدة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس
احتفى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم ، بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لمملكة البحرين الشقيقة ، بحضور مساعد مدير عام المطار عبدالمحسن الشيخ ، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية العاملة في المطار .
وقامت إدارة المطار بتجهيز صالات الركاب في كلٍ من الصالة الشمالية والجنوبية ، وكذلك المكتب التنفيذي بأعلام دولة البحرين والسعودية للاحتفال بهذه المناسبة ، ووضعت الملصقات الترحيبية بصالة المطار ، كما تضمن الاحتفال توزيع الهدايا والورود على ركاب رحلة الخطوط الجوية لطيران الخليج في صالتي القدوم والمغادرة الدولية ، ووضع لوحة جدارية للتعبير عن مشاعر الفرحة بهذه المناسبة ، بالتعاون مع إدارة جوازات المطار.
من جانبه, أوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد, أن الاحتفال باليوم الوطني البحريني يأتي انعكاسًا للعلاقة الوطيدة بين الشعبين ، والتلاحم والترابط الأخوي.
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19:14ت م
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