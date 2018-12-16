السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي الرئيس البلغاري



عمّان 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، الرئيس البلغاري رومن راديف، الذي يزور عمّان حاليًا.

واتفق الجانبان - وفق بيان صحفي - على تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية، وتفعيل اللجنة الأردنية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وجرى التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

// انتهى //

18:52ت م

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عمّان 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، الرئيس البلغاري رومن راديف، الذي يزور عمّان حاليًا.واتفق الجانبان - وفق بيان صحفي - على تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية، وتفعيل اللجنة الأردنية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.وجرى التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.// انتهى //18:52ت م0149

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