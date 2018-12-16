السعودية اليوم / قائد قوة نجران يلتقي مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة



نجران 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

التقى قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني اليوم، مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد العصيمي.

وجرى خلال اللقاء, مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالبرامج والمحاضرات والندوات والدروس العلمية التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بنجران للمرابطين على الحد الجنوبي.

وثمّن اللواء الزهراني, التعاون القائم بين قوة نجران وفرع الشؤون الإسلامية، مشيراً إلى وقوف جميع الإدارات جنباً إلى جنب في سبيل الحفاظ على أمن وطننا الغالي، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

// انتهى //

18:44ت م

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نجران 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسالتقى قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني اليوم، مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد العصيمي.وجرى خلال اللقاء, مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالبرامج والمحاضرات والندوات والدروس العلمية التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بنجران للمرابطين على الحد الجنوبي.وثمّن اللواء الزهراني, التعاون القائم بين قوة نجران وفرع الشؤون الإسلامية، مشيراً إلى وقوف جميع الإدارات جنباً إلى جنب في سبيل الحفاظ على أمن وطننا الغالي، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.// انتهى //18:44ت م0146

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