السعودية اليوم / رئيس أركان الجيش الباكستاني يصادق على إعدام 15 إرهابيًا



إسلام آباد 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

صادق رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم على أحكام الإعدام الصادرة بحق 15 إرهابيًا لإدانتهم من قبل محاكم عسكرية بالتورط في هجمات أسفرت عن مقتل 32 من قوات الأمن واثنين من المدنيين.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجنرال باجوه صادق أيضا على أحكام السجن الصادرة بحق 20 متهما لإدانتهم بالمشاركة في هجمات على قوات الأمن والأقليات الدينية بالإضافة إلى تدمير مؤسسات تعليمية ومصالح حكومية.

وأضاف أن جميع المدانين تمت محاكمتهم من قبل محاكم عسكرية خاصة بمحاكمة المتورطين في الأعمال الإرهابية.

// انتهى //

18:42ت م

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إسلام آباد 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسصادق رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم على أحكام الإعدام الصادرة بحق 15 إرهابيًا لإدانتهم من قبل محاكم عسكرية بالتورط في هجمات أسفرت عن مقتل 32 من قوات الأمن واثنين من المدنيين.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجنرال باجوه صادق أيضا على أحكام السجن الصادرة بحق 20 متهما لإدانتهم بالمشاركة في هجمات على قوات الأمن والأقليات الدينية بالإضافة إلى تدمير مؤسسات تعليمية ومصالح حكومية.وأضاف أن جميع المدانين تمت محاكمتهم من قبل محاكم عسكرية خاصة بمحاكمة المتورطين في الأعمال الإرهابية.// انتهى //18:42ت م0145

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