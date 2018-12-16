السعودية اليوم / المجلس البلدي بطريف يناقش طلبات المواطنين



طريف 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

ناقش المجلس البلدي بطريف اليوم السبت طلبات المواطنين المقدمة من خلال لقاءات المواطنين التي يعقدها المجلس كل يوم ثلاثاء وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بها.

كما اطلع المجلس على التجهيزات التي تقوم بها البلدية للبنية التحتية لموقع مهرجان طريف للصقور وأكد على ضرورة توسعة النشاطات التي تعزز استدامة المهرجان وإنجاحه ورفع اقتصاد المحافظة من خلاله.

‏// انتهى //

18:41ت م

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طريف 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسناقش المجلس البلدي بطريف اليوم السبت طلبات المواطنين المقدمة من خلال لقاءات المواطنين التي يعقدها المجلس كل يوم ثلاثاء وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بها.كما اطلع المجلس على التجهيزات التي تقوم بها البلدية للبنية التحتية لموقع مهرجان طريف للصقور وأكد على ضرورة توسعة النشاطات التي تعزز استدامة المهرجان وإنجاحه ورفع اقتصاد المحافظة من خلاله.‏// انتهى //18:41ت م0144

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