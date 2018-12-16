شكرا لقرائتكم مكافحة التبغ تحذر: البيع لمن دون 18 سنة يُغرمك 5 آلاف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الباحة، منافذ البيع القريبة من المدارس بعدم بيع التبغ لمن هم أقل من 18 سنة.

وأفاد منسق اللجنة في المنطقة جمعان بن عبدالرحمن الغامدي, أن من يخالف ذلك يتعرض لغرامة مالية تصل إلى 5000 ريال، بناءً على دليل ضبط وتحرير المخالفات لمكافحة التبغ.

وأضاف الغامدي، أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تهيب بأولياء الأمور أو من يلاحظ أحد منافذ البيع التي تقوم ببيع التبغ لمن هم أقل من 18 سنة بالإبلاغ عنها، عن طريق تطبيق مكافحة التبغ أو الاتصال على هاتف الأمانة 940.

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