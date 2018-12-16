شكرا لقرائتكم للمستوردين.. #الجمارك توضح خطوات ربط الصنف بالحاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت الجمارك للمستوردين خطوات ربط الصنف بالحاوية عند طلب فسح الشحنات، علمًا أن الربط سيصبح إلزاميًا ابتداءً من 01/01/2019 م.

وأوضحت الجمارك أنه يجب أولًا التوجه إلى منصة فسح ثم اختيار بيان الاستيراد وبعدها اختيار الصنف ثم الضغط على ربط الصنف بالحاوية وبعدها يتم اختيار الحاوية التي تحتوي على الصنع وأخيرًا تقديم البيان الجمركي.

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