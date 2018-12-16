شكرا لقرائتكم شبه انعدام الرؤية في #مكة_المكرمة حتى الـ9 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا رنية وظلم والأجزاء المجاورة لها.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار النشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت في تمام الرابعة مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وفي وقت سابق، توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقساً غائماً، مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على منطقة تبوك اليوم الأحد.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

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