شكرا لقرائتكم رابط نظام نور يتيح نتائج الطلاب برقم السجل أو جواز السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بالتزامن مع بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول والتي بدأت اليوم في كافة المراحل الدراسية، يستعد موقع نظام نور لإعلان نتائج الطلاب برقم السجل أو جواز السفر وفق الآلية المتبعة في هذا الشأن.

خطوات استعلام النتائج عبر موقع نظام نور:

الدخول على موقع نظام نور للنتائج عبر الرابط التالي (هنا)

كتابة اسم المستخدم والرقم السري (البيانات التي سجلت بها من قبل عبر موقع نظام نور للنتائج).

اختيار إشعار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي.

اختيار الفصل الدراسي.

اختيار النظام الدراسي.

إدخال الإدارة التعليمية

إدخال اسم المدرسة

إدخال الصف والقسم

إدخال اسم الطالب.

ثم الضغط على استعلام عن النتيجة.

يُذكر أن موقع نظام نور يعد من خدمات وزارة التعليم للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال.

ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.

وكان أكثر من 6 ملايين طالب انتظموا في مقاعد الاختبارات اليوم في كافة الإدارات التعليمية بمناطق المملكة لأداء اختبار الفصل الدراسي الحالي.

من جانبه أكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في الرياض عبدالله بن سعد الغنام, في تصريح له أمس أن أعمال الاختبارات اليومية من تصحيح ومراجعة ورصد تتم بشكل يومي على أن تظهر النتائج النهائية للطلاب والطالبات يوم 19 / 4/ 1440 هـ.

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