شكرا لقرائتكم صور.. أركان تراثية ومعزوفات شعبية في احتفال مطار الملك فهد بـ #اليوم_الوطني_البحريني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - الدمام

احتفل مطار الملك فهد الدولي اليوم ، بذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين لمملكة البحرين الشقيقة، وقد تضمن الاحتفال أركاناً خاصة وفعاليات من التراث البحريني، وسط حضور لافت من مسافري ورواد المطار.

وتعتبر هذه الاحتفالية إحدى المبادرات التي تطلقها شركة مطارات الدمام “داكو”، للتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية، وقد أخذت مناسبة اليوم الوطني البحريني طابعاً خاصاً تمثل في وجود أركان متعددة من التراث البحريني، مثل ركن الحرف اليدوية، وركن الأطعمة الشعبية، وقد حظيا بإقبال وتفاعل كبير من المسافرين.

وبجانب هذه الأركان، انطلقت فرقة شعبية تردد أهازيج وطنية من التراث البحريني في أرجاء مطار الملك فهد الدولي. وأظهرت هذه الأجواء عمق الأخوة بين البلدين وشعبهما، حيث يعد احتفال مطار الدمام جزءًا من احتفالات المملكة باليوم الوطني البحريني .

وقد شارك في الاحتفالات جميع منسوبي مطار الملك فهد الدولي من مختلف الجهات، حيث توشح الجميع بالعلم السعودي والبحريني، وقاموا بمشاركة المسافرين ببعض الهدايا التذكارية للتعبير عن بهجتهم في هذه المناسبة الغالية على قلوب السعوديين.

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