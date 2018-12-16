الان تتابع “مطارات الرياض” تحتفل باليوم الوطني البحريني الـ 47 في مطار العاصمة (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أقامت “مطارات الرياض”، اليوم الأحد، احتفالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين الشقيقة، تعبيرًا عن روابط الأخوَّة والمحبة التي تجمع المملكتين.

وتوشحت صالات مطار العاصمة بألوان العلم البحريني، فيما تضمنت الاحتفالية عدة فعاليات مختلفة، كان أبرزها استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء في مملكة البحرين.

وجاءت هذه الاحتفالية لتؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين، متمنية “مطارات الرياض“ لمملكة البحرين قيادةً وشعبًا المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.