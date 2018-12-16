الان تتابع النيابة العامة: إنجاز 4498 قضية في أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

كشفت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، عن الجهود التي بذلتها في أسبوع، وجاءت كالتالي:

– بلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة 4811 قضية.

– إنجاز 4498 قضية.

– عدد الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة العامة وصل إلى 79937.

– عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة بلغ 2421 قضية.

– عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة وصل إلى 2449.