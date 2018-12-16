الان تتابع أمانة جدة تلزم شركات بإصلاح طريق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

ألزمت أمانة محافظة جدة ، ممثلة في بلدية بريمان الفرعية ، اليوم ، مجمعاً يضم عدداً من الشركات الصناعية بجوار حيي الحمدانية ، والكوثر شرق المحافظة ، بإعادة إصلاح وصيانة شارعاً بطول 2،35 كيلو متر ، وعرض 32 مترًا ، تسببت ناقلاتها وآلياتها في إتلافه ، وذلك عقب إنذارات سابقة وجهتها الأمانة انتهت بإغلاق البلدية لـ 17 بوابة تُشكّل مدخلاً رئيسًا للمجمع من جهته الشمالية.

وشرعت الشركات في أعمال الصيانة للطريق المتضرر ومعالجة الملاحظات وفقاً للتوجيهات الصادرة.

من جهة أخرى, أزالت بلدية أبحر الفرعية ، تعدي أحد المراكز التجارية تحت الإنشاء على شارع فاصل بينه وبين حي المرجان بطول 400 متر ، حيث تمثلت المخالفة في إقامة سور غير نظامي على الشارع ، كما جرى مباشرة الحالة فور تلقي شكوى من السكان المجاورين ، وجرى تطبيق الأنظمة حيال صاحب المركز تمهيدًا لإيقاع العقوبات النظامية ، فيما تؤكد الأمانة عدم توانيها في اتخاذ كل ما من شأنه حفظ حقوق السكان ، وحماية الممتلكات العامة ، وتطبيق الأنظمة حيال أي منشأة مخالفة.