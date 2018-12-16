مصورو "مكة" ينقلون تجربتهم لمعرض ألوان السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة لفت مصورو "مكة" أنظار الزوار في معرض "ألوان السعودية" بالركن التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حينما عرضوا صورا تعكس جماليات المسجد الحرام من خلال زوايا تصعب مشاهدتها بالعين، إذ التقط المصورون عبدالغني بشير، وأحمد بارجاء، وياسر بخش صورا جوية للمسجد الحرام والكعبة المشرفة وصحن المطاف خلال موسمي الحج والعمرة، وهو ما لفت زوار المعرض الذين تهافتوا على ركن اللجنة فرحا برؤية مثل هذه الصور النادرة.



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