شاهد.. "مطارات الرياض" تحتفل باليوم الوطني البحريني الـ 47

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن عدة فعاليات مختلفة

أقامت "مطارات الرياض" اليوم، احتفالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين؛ تعبيراً عن روابط الأخوَّة والمحبة التي تجمع المملكتين.

وتأتي هذه الاحتفالية لتؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين؛ حيث تمنّت "مطارات الرياض" للبحرين قيادةً وشعباً المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وقد توشّحت صالات مطار العاصمة بألوان العلم البحريني، فيما تضمنت الاحتفالية عدة فعاليات مختلفة، كان أبرزها استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة؛ في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء في البحرين.