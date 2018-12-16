شاهد.. "مطارات الرياض" تحتفل باليوم الوطني البحريني الـ 47

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أقامت "مطارات الرياض" اليوم، احتفالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين؛ تعبيراً عن روابط الأخوَّة والمحبة التي تجمع المملكتين.
وتأتي هذه الاحتفالية لتؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين؛ حيث تمنّت "مطارات الرياض" للبحرين قيادةً وشعباً المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
وقد توشّحت صالات مطار العاصمة بألوان العلم البحريني، فيما تضمنت الاحتفالية عدة فعاليات مختلفة، كان أبرزها استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة؛ في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء في البحرين.
شاهد.. "مطارات الرياض" تحتفل باليوم الوطني البحريني الـ 47صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
أقامت "مطارات الرياض" اليوم، احتفالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين؛ تعبيراً عن روابط الأخوَّة والمحبة التي تجمع المملكتين.
وتأتي هذه الاحتفالية لتؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين؛ حيث تمنّت "مطارات الرياض" للبحرين قيادةً وشعباً المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
وقد توشّحت صالات مطار العاصمة بألوان العلم البحريني، فيما تضمنت الاحتفالية عدة فعاليات مختلفة، كان أبرزها استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة؛ في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء في البحرين.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
05:51 PM
ضمن عدة فعاليات مختلفة
أقامت "مطارات الرياض" اليوم، احتفالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين؛ تعبيراً عن روابط الأخوَّة والمحبة التي تجمع المملكتين.
وتأتي هذه الاحتفالية لتؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين؛ حيث تمنّت "مطارات الرياض" للبحرين قيادةً وشعباً المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
وقد توشّحت صالات مطار العاصمة بألوان العلم البحريني، فيما تضمنت الاحتفالية عدة فعاليات مختلفة، كان أبرزها استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة؛ في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء في البحرين.
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المصدر : الخليج 365
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