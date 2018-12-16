"الاستئناف" ترفض احتجاج النصر على قرار لجنة الانضباط

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر على قرار لجنة الانضباط والأخلاق، القاضي برفض احتجاج نادي النصر على نادي الوحدة بسبب مشاركة لاعبين من المواليد.
وقالت لجنة الاستئناف في بيان: إنها قررت رفض الموضوع شكلاً، في قرار نهائي غير قابل للطعن.
"الاستئناف" ترفض احتجاج النصر على قرار لجنة الانضباطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر على قرار لجنة الانضباط والأخلاق، القاضي برفض احتجاج نادي النصر على نادي الوحدة بسبب مشاركة لاعبين من المواليد.
وقالت لجنة الاستئناف في بيان: إنها قررت رفض الموضوع شكلاً، في قرار نهائي غير قابل للطعن.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
05:55 PM
أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر على قرار لجنة الانضباط والأخلاق، القاضي برفض احتجاج نادي النصر على نادي الوحدة بسبب مشاركة لاعبين من المواليد.
وقالت لجنة الاستئناف في بيان: إنها قررت رفض الموضوع شكلاً، في قرار نهائي غير قابل للطعن.
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المصدر : الخليج 365
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