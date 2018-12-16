"الاستئناف" ترفض احتجاج النصر على قرار لجنة الانضباط

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر على قرار لجنة الانضباط والأخلاق، القاضي برفض احتجاج نادي النصر على نادي الوحدة بسبب مشاركة لاعبين من المواليد.

وقالت لجنة الاستئناف في بيان: إنها قررت رفض الموضوع شكلاً، في قرار نهائي غير قابل للطعن.