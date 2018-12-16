"البشري" يدشّن "بوابة توفير للشراكة بين جامعة الجوف والقطاع الخاص

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دشّن مدير جامعة الجوف، أ.د. إسماعيل البشري " بوابة توفير للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص"، والتي تأتي تماشياً مع سياسات وتوجهات الجامعة تجاه خدمة المجتمع بجميع شرائحه، حيث قدم "البشري" شكره لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات وإدارة العلاقات العامة لجهودهم بها .
وتهدف البوابه -التي يشرف عليها قسم العلاقات العامة بالجامعة بإدارة سلطان الدهيليس- إلى تقديم خدمة الوصول للعروض والتخفيضات لمنسوبي الجامعة كخطوة أولى، تلحقها خطوات أخرى لتوسيع شريحة المستفيدين من هذه الخدمة.
و تسهل البوابة أغراض تسجيل أصحاب الأعمال بها و تقديم عروضهم بأقل جهد ممكن من قبلهم، حيث يمكنهم الآن التسجيل في البوابة، والبدء في تقديم العروض الخاصة بهم.
وسيتم تدقيق العروض لتاكيد جودتها و مصداقيتها من قبل لجنة خاصة بالجامعة والتواصل مع أصحابها، كما سيتم عرضها على البوابة الخاصة بذلك، حيث سيتمكن المستفيدون من استعراض والبحث في هذه العروض و تقييمها بناءً على تجربتهم معها.
وللدخول للبوابة من خلال الرابط التالي :goo.gl/gQAn1B
"البشري" يدشّن "بوابة توفير للشراكة بين جامعة الجوف والقطاع الخاصعبدالرحمن العازمي الخليج 365 2018-12-16
دشّن مدير جامعة الجوف، أ.د. إسماعيل البشري " بوابة توفير للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص"، والتي تأتي تماشياً مع سياسات وتوجهات الجامعة تجاه خدمة المجتمع بجميع شرائحه، حيث قدم "البشري" شكره لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات وإدارة العلاقات العامة لجهودهم بها .
وتهدف البوابه -التي يشرف عليها قسم العلاقات العامة بالجامعة بإدارة سلطان الدهيليس- إلى تقديم خدمة الوصول للعروض والتخفيضات لمنسوبي الجامعة كخطوة أولى، تلحقها خطوات أخرى لتوسيع شريحة المستفيدين من هذه الخدمة.
و تسهل البوابة أغراض تسجيل أصحاب الأعمال بها و تقديم عروضهم بأقل جهد ممكن من قبلهم، حيث يمكنهم الآن التسجيل في البوابة، والبدء في تقديم العروض الخاصة بهم.
وسيتم تدقيق العروض لتاكيد جودتها و مصداقيتها من قبل لجنة خاصة بالجامعة والتواصل مع أصحابها، كما سيتم عرضها على البوابة الخاصة بذلك، حيث سيتمكن المستفيدون من استعراض والبحث في هذه العروض و تقييمها بناءً على تجربتهم معها.
وللدخول للبوابة من خلال الرابط التالي :goo.gl/gQAn1B
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
05:43 PM
لتقديم خدمة الوصول للعروض والتخفيضات لمنسوبيها
دشّن مدير جامعة الجوف، أ.د. إسماعيل البشري " بوابة توفير للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص"، والتي تأتي تماشياً مع سياسات وتوجهات الجامعة تجاه خدمة المجتمع بجميع شرائحه، حيث قدم "البشري" شكره لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات وإدارة العلاقات العامة لجهودهم بها .
وتهدف البوابه -التي يشرف عليها قسم العلاقات العامة بالجامعة بإدارة سلطان الدهيليس- إلى تقديم خدمة الوصول للعروض والتخفيضات لمنسوبي الجامعة كخطوة أولى، تلحقها خطوات أخرى لتوسيع شريحة المستفيدين من هذه الخدمة.
و تسهل البوابة أغراض تسجيل أصحاب الأعمال بها و تقديم عروضهم بأقل جهد ممكن من قبلهم، حيث يمكنهم الآن التسجيل في البوابة، والبدء في تقديم العروض الخاصة بهم.
وسيتم تدقيق العروض لتاكيد جودتها و مصداقيتها من قبل لجنة خاصة بالجامعة والتواصل مع أصحابها، كما سيتم عرضها على البوابة الخاصة بذلك، حيث سيتمكن المستفيدون من استعراض والبحث في هذه العروض و تقييمها بناءً على تجربتهم معها.
وللدخول للبوابة من خلال الرابط التالي :goo.gl/gQAn1B
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المصدر : الخليج 365
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