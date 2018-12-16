ليبارا موبايل السعودية تعين"الحركان" مديرًا تنفيذيًا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت ليبارا موبايل السعودية، المشغل الافتراضي الرائد للاتصالات في المملكة العربية السعودية، تعيين المهندس وليد الحركان في منصب الرئيس التنفيذي.

ويُعتبر المهندس الحركان من الكفاءات التي تتميّز بخبرة كبيرة في مجال القيادة وإستراتيجية العمل من منظور خاص حول نمو مجال الاتصالات الافتراضي في قطاع الاتصالات السعودي.

وشغل المهندس الحركان منصب عضو مجلس الإدارة في شركة ليبارا موبايل السعودية، ويتمتع برؤية وخبرة واسعة حول كيفية تطور الشركة، إضافة إلى نظرة مستقبلية كونه يمتلك خبرة في نمو قطاع الاتصالات والأعمال.

كما شغل المهندس الحركان سابقًا مناصب قيادية عدة في منشآت مرموقة كالبريد السعودي، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة "تجاري"، بالإضافة إلى شركة الشبكات المتكاملة.