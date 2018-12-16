آخر تقلبات تركيا: سنعمل مع "الأسد" إذا فاز في انتخابات ديمقراطية

محمد بن مسعود - الدمام - "أوغلو" عبر عن اعتقاده بأن واشنطن تدرس مغادرة سوريا

في آخر تقلبات تركيا التي أعلن قادتها مراراً أن بشار الأسد ليس جزءاً من مستقبل سوريا، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر بالدوحة اليوم الأحد إن بلاده "ستدرس العمل مع بشار الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية".

وأعرب "أوغلو" عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس مغادرة سوريا.

وساندت تركيا معارضي "الأسد" في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في 2011.

وساندت روسيا وإيران ومليشيا حزب الله اللبناني "الأسد" على البقاء في السلطة، لكن أجزاء كبيرة من سوريا لا تزال خارج نطاق سيطرته، بما في ذلك مناطق في الشمال واقعة تحت السيطرة التركية وأخرى في الشرق يحكها تحالف يقوده الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة.