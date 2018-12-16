السعودية اليوم / الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تُدين قتل الأبرياء في جامو وكشمير



جدة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقتل الأبرياء الكشميريين في كشمير المحتلة من قبل القوات الهندية, خلال إطلاق النار المباشر على المتظاهرين في منطقة "بولواما"، الذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء بين قتلى وجرحى.

وأدانت الأمانة العامة للمنظمة هذ العمل الإرهابي، داعيةً الأسرة الدولية للاضطلاع بما يجب عليها من دور في تحقيق حل عادل ودائم للنزاع في كشمير وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ، ومجلس الأمن الدولي والاستجابة إلى تطلعات شعب كشمير.

وقدّمت الأمانة العامة تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء, الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإرهابي الآثم، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.

// انتهى //

17:55ت م

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جدة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقتل الأبرياء الكشميريين في كشمير المحتلة من قبل القوات الهندية, خلال إطلاق النار المباشر على المتظاهرين في منطقة "بولواما"، الذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء بين قتلى وجرحى.وأدانت الأمانة العامة للمنظمة هذ العمل الإرهابي، داعيةً الأسرة الدولية للاضطلاع بما يجب عليها من دور في تحقيق حل عادل ودائم للنزاع في كشمير وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ، ومجلس الأمن الدولي والاستجابة إلى تطلعات شعب كشمير.وقدّمت الأمانة العامة تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء, الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإرهابي الآثم، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.// انتهى //17:55ت م0137

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