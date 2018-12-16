السعودية اليوم / "مكافحة التبغ" بمنطقة الباحة تحذر من بيع التبغ لمن هم أقل من 18 سنة



الباحة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الباحة, منافذ البيع القريبة من المدارس بعدم بيع التبغ لمن هم أقل من 18 سنة.

وأفاد منسق اللجنة في المنطقة جمعان بن عبدالرحمن الغامدي, أن من يخالف ذلك يتعرض لغرامة مالية تصل إلى 5000 ريال، بناءً على دليل ضبط وتحرير المخالفات لمكافحة التبغ.

وأضاف الغامدي, أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تهيب بأولياء الأمور أو من يلاحظ أحد منافذ البيع التي تقوم ببيع التبغ لمن هم أقل من 18 سنة بالإبلاغ عنها، عن طريق تطبيق مكافحة التبغ أو الاتصال على هاتف الأمانة 940.

// انتهى //

17:53ت م

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الباحة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الباحة, منافذ البيع القريبة من المدارس بعدم بيع التبغ لمن هم أقل من 18 سنة.وأفاد منسق اللجنة في المنطقة جمعان بن عبدالرحمن الغامدي, أن من يخالف ذلك يتعرض لغرامة مالية تصل إلى 5000 ريال، بناءً على دليل ضبط وتحرير المخالفات لمكافحة التبغ.وأضاف الغامدي, أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تهيب بأولياء الأمور أو من يلاحظ أحد منافذ البيع التي تقوم ببيع التبغ لمن هم أقل من 18 سنة بالإبلاغ عنها، عن طريق تطبيق مكافحة التبغ أو الاتصال على هاتف الأمانة 940.// انتهى //17:53ت م0135

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