السعودية اليوم / الأمير سلطان بن سلمان يلتقي عمدة سراييفو

الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ‏الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في مقر الهيئة اليوم, معالي عمدة سراييفو عبدالله اسكاكا والوفد المرافق له.ورحب سموه بالضيف في زيارته للمملكة، مشيدا بالعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين، التي عكستها الزيارات المتبادلة من المسئولين في البلدين وآخرها زيارة سموه لسراييفو في يوليو الماضي, حيث جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.بدوره, أعرب معالي عمدة سراييفو السيد عبدالله اسكاكا عن سعادته بزيارة المملكة، مشيدًا بما تشهده من تطور كبير في مختلف المجالات.وقال في تصريح صحفي: "نحن نعتبر المملكة القوة الإسلامية العظمى ومصدر الأمان لجميع البوسنيين والمسلمين، ونحن كمسلمين في أوروبا نشعر بالأمان والقوة والاستقرار التي نستمدها من قوة المملكة، و نعتبر هذا الأمر مهماً كثيراً، وندعو الله دائما بأن تكون كما هي الآن في أفضل حال".وأشار إلى أن لقاءه بسمو رئيس الهيئة كان أخويا وثريا ورائعا .// انتهى //17:53ت م0134