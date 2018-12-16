السعودية اليوم / أمطار على محافظة رجال ألمع



محايل 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

هطلت على محافظة رجال ألمع اليوم, أمطار متوسطة شملت سنومه، والجرف, وقرى وادي فو .

جعلها الله سقيا رحمة وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

17:48ت م

0133



محايل 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسهطلت على محافظة رجال ألمع اليوم, أمطار متوسطة شملت سنومه، والجرف, وقرى وادي فو .جعلها الله سقيا رحمة وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //17:48ت م0133

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