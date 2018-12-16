السعودية اليوم / رئيس وكالة الأنباء السعودية يستقبل وفدًا من شباب الأعمال بغرفة الشرقية



الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

استقبل معالي رئيس وكالة الأنباء

ورحب معاليه بالوفد الذي ضم ثمانية وعشرين من شباب الأعمال بالمنطقة الشرقية ، مبرزًا الدور الإعلامي الذي تقوم به الوكالة على صعيد الأخبار، وما شهدته من تطور مهني وتقني .

بعد ذلك قام الوفد بجولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل فيها.

وقدم مسؤولو "واس" للوفد شرحاً لآلية العمل والنشر ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي باختلاف منصاتها.

// انتهى //

17:47ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، في مكتبه بالرياض اليوم، وفدًا من شباب أعمال غرفة الشرقية .ورحب معاليه بالوفد الذي ضم ثمانية وعشرين من شباب الأعمال بالمنطقة الشرقية ، مبرزًا الدور الإعلامي الذي تقوم به الوكالة على صعيد الأخبار، وما شهدته من تطور مهني وتقني .بعد ذلك قام الوفد بجولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل فيها.وقدم مسؤولو "واس" للوفد شرحاً لآلية العمل والنشر ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي باختلاف منصاتها.// انتهى //17:47ت م0132

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