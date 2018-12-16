السعودية اليوم / الخطوط السعودية تستعرض تقارير الأداء التشغيلي والميزانية التقديرية لعام 2018



جدة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية

واطلع المجلس في بداية الاجتماع ، على آخر أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ، وتقارير الأداء التشغيلي ، والتجاري ، والمالي للمؤسسة ، والشركات ، والوحدات الاستراتيجية التابعة للمؤسسة ، وآخر مستجدات تطوير أعمال رحلات الحج والعمرة .

واستعرض مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، في الاجتماع آخر مستجدات أعمال المؤسسة ومبادرات برنامج التحول SV2020 ، الذي يجري تنفيذه حالياً في مجموعة المؤسسة ، وكذلك مبادرة (TOP5) التي يجري تنفيذها بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي .

كما استعرض مجلس إدارة الخطوط السعودية في نهاية الاجتماع ، الميزانية التقديرية للمؤسسة لعام 2019م ، تمهيداً لاعتمادها .

// انتهى //

16:57ت م

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جدة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، اجتماعه الخامس لهذا العام ، بمقر الإدارة في جدة اليوم ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة ، الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل ، وبحضور أصحاب المعالي ، وأعضاء المجلس .واطلع المجلس في بداية الاجتماع ، على آخر أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ، وتقارير الأداء التشغيلي ، والتجاري ، والمالي للمؤسسة ، والشركات ، والوحدات الاستراتيجية التابعة للمؤسسة ، وآخر مستجدات تطوير أعمال رحلات الحج والعمرة .واستعرض مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، في الاجتماع آخر مستجدات أعمال المؤسسة ومبادرات برنامج التحول SV2020 ، الذي يجري تنفيذه حالياً في مجموعة المؤسسة ، وكذلك مبادرة (TOP5) التي يجري تنفيذها بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي .كما استعرض مجلس إدارة الخطوط السعودية في نهاية الاجتماع ، الميزانية التقديرية للمؤسسة لعام 2019م ، تمهيداً لاعتمادها .// انتهى //16:57ت م0126

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