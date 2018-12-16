السعودية اليوم / أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة سلمان المنديل - رحمه الله



الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, العزاء والمواساة في وفاة سلمان بن غصاب المنديل - رحمه الله - لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز, وأبناء الفقيد, وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض, سائلًا سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه, أعرب سمو الأمير مشعل بن سلطان وأبناء الفقيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعياً الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته, وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

// انتهى //

16:55ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, العزاء والمواساة في وفاة سلمان بن غصاب المنديل - رحمه الله - لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز, وأبناء الفقيد, وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض, سائلًا سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.من جانبه, أعرب سمو الأمير مشعل بن سلطان وأبناء الفقيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعياً الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته, وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.// انتهى //16:55ت م0123

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