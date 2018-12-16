السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد سير توزيع المساعدات الغذائية لنازحي الحديدة في محافظة الضالع

الضالع 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، سير توزيع المواد الغذائية لنازحي الحديدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع, حيث رافق فريق المركز خلال الجولة مدير مكتب المركز في عدن صالح الذيباني, ومحافظ محافظة الضالع اللواء ركن علي مقبل الصالح، ووكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي.وأعرب محافظ الضالع في تصريح صحفي, عن شكره وامتنانه لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة النازحين وتقديم العون الإنساني و الإغاثي لهم.من جانبه, أشار القديمي إلى أن عدد المستفيدين من السلال الغذائية المقدمة من المركز قرابة 1,500 أسرة نازحة من محافظة الحديدة إلى مناطق قعطبة وسناح ومريس ومدينة الضالع, مفيدا أن المركز يواصل تقديم الدعم الإغاثي لنازحي الحديدة في محافظات لحج وعدن والضالع، معبرًا عن شكره الجزيل لجميع الجهود المبذولة في سبيل التخفيف من معاناة أهالي الحديدة .من جهته, أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني, أن هذه الزيارة تأتي امتدادا للزيارات الميدانية التي قام بها المركز إلى نقاط توزيع المساعدات الغذائية للنازحين من الحديدة إلى عدن ولحج والضالع، للإشراف والاطلاع على توزيع الكمية المخصصة لنازحي الحديدة في هذه المحافظات.// انتهى //16:54ت م0121