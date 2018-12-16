السعودية اليوم / 14 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر الوديعة متوجهة لمحافظة لحج



الوديعة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 14 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 8,400 سلة غذائية تزن 310,800 كيلو غرام تستهدف محافظة لحج.

وتأتي المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .

// انتهى //

16:53ت م

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الوديعة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 14 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 8,400 سلة غذائية تزن 310,800 كيلو غرام تستهدف محافظة لحج.وتأتي المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .// انتهى //16:53ت م0119

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