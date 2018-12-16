السعودية اليوم / مطار الملك فهد يحتفل باليوم الوطني البحريني

الدمام 09 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساحتفل مطار الملك فهد الدولي اليوم ، بذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين لمملكة البحرين الشقيقة، وقد تضمن الاحتفال أركاناً خاصة وفعاليات من التراث البحريني، وسط حضور لافت من مسافري ورواد المطار.وتعتبر هذه الاحتفالية أحد المبادرات التي تطلقها شركة مطارات الدمام "داكو"، للتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية، وقد أخذت مناسبة اليوم الوطني البحريني طابعاً خاصاً تمثل في وجود أركاناً متعددة من التراث البحريني، مثل ركن الحرف اليدوية، وركناً للأطعمة الشعبية، واللذين حظيا بإقبال وتفاعل كبير من المسافرين.وبجانب هذه الأركان، انطلقت فرقة شعبية تردد أهازيج وطنية من التراث البحريني في أرجاء مطار الملك فهد الدولي. وأظهرت هذه الأجواء عمق الأخوة بين البلدين وشعبهما، حيث يعد احتفال مطار الدمام جزءً من احتفالات المملكة باليوم الوطني البحريني .وقد شارك في الاحتفالات جميع منسوبي مطار الملك فهد الدولي من مختلف الجهات، حيث توشح الجميع بالعلم السعودي والبحريني، وقاموا بمشاركة المسافرين ببعض الهدايا التذكارية للتعبير عن بهجتهم في هذه المناسبة الغالية على قلوب السعوديين.// انتهى //16:53ت م0117