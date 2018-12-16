السعودية اليوم / الجزائر والأردن تشاركان في اجتماعات " الرياض .. عاصمة الإعلام العربي "

الجزائر / عمُان 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسيُشارك معالي وزير الاتصال الجزائري جمال كعوان، غدًا في لقاء سينظم في إطار تطبيق لوائح جامعة الدول العربية تحت عنوان "الرياض عاصمة الإعلام العربي لسنة 2019/2018 ".وأوضح بيان لوزارة الاتصال الجزائرية اليوم أن معاليه سيمثل الجزائر في هذا اللقاء الذي ينعقد بدعوة من معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.وبين أن هذا اللقاء سيطلع مشاركة وزراء الإعلام العرب وممثلين عن هيئات تابعة لجامعة الدول العربية إلى جانب وجوه إعلامية عربية.كما يُشارك وفد إعلامي أردني ، برئاسة معالي وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، ورؤوساء تحرير صحف أردنية ، وعدد من الكتاب، في احتفالات "الرياض عاصمة للإعلام العربي "، الذي تنظمه وزارة الإعلام غدًا بحضور أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب وكبار المسؤولين عن شؤون الإعلام بالدول الأعضاء، وممثلي المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، ونخبة من الشخصيات الإعلامية العربية.// انتهى //16:52ت م0116